Gebruikers gratis pendelbussen naar Hasselts vaccinatiecentrum erg tevreden. "Dienst moet nog bekender worden."

Voortaan rijdt er om de 30 minuten een pendelbus tussen Hasselt Station, het Kolonel Dusartplein en het vaccinatiecentrum in de Ethias Arena. Eén uur voor de opening van het vaccinantiecentrum en één uur na de sluiting kunnen mensen met een vaccinatie-uitnodiging gratis gebruik maken van deze vaccinatiependel. “Ik was erg verheugd met dit nieuws”, vertelt een risicopatiënt. “Omdat ik geen auto heb was ik al zenuwachtig over hoe ik in het vaccinatiecentrum moest geraken. Zou de bus ergens stoppen op de ring? En zou ik dan nog een kilometer te voet moeten gaan? De pendelbus heeft mij netjes afgezet voor de deur van het centrum en brengt mij seffens weer naar het centrum van de stad. Top georganiseerd, een dikke pluim aan de organisatie!” Een buschauffeur geeft aan dat hij in een paar uur tijd een tiental mensen heeft vervoerd. "Iedereen was erg tevreden, maar het initiatief moet duidelijk nog bekender worden."