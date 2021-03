Gelovige homo Jeroen uit Ieper reageert op excuses Belgische bisschoppen: "Hopelijk grote stap richting homohuwelijk in de kerk"

Jeroen heeft zelf slechte ervaringen met de aanvaarding van homo's in de kerk. "Ik voelde me samen met mijn partner wel al eens nagekeken in de kerk. Net terwijl ik daar zit omwille van mijn geloof en om rust te vinden. En dan word je toch weer in de hoek gedreven van mensen die daar niet welkom zijn. In de Bijbel staat nergens dat homoseksualiteit niet kan. Het is triestig dat sommigen de Bijbelteksten toch op hun manier interpreteren en zeggen: niet bij ons."