"Dialoog nu geopend", "begin van iets nieuws": gelovige homo's positief over reactie Bonny over homostandpunt Vaticaan

In principe mag die katholieke zegening dus niet meer. Maar gesterkt door de uitspraak van bisschop Bonny, is priester Rik niet van plan die nieuwe visie te volgen. “Holebikoppels die mij aanspreken, probeer ik zo goed mogelijk te helpen. Ik vind het positief dat ze zich tot de Kerk wenden. Volgende maand heb ik nog een zegening gepland van twee meisjes, en ze mogen gerust zijn: dat gaat gewoon door. En ook in de toekomst kunnen er nog holibikoppels om een zegening vragen. Wat er nu gebeurt, onderstreept het belang hiervan net."

Op de synode, of de kerkelijke vergadering over het huwelijk en het gezin, zes jaar geleden, is er gesproken over passende rituelen en gebaren om ook homoparen te integreren. Alle bisschoppen in België steunen die mening.

Voor priester Rik zijn de vele positieve reacties op de uitspraak van bisschop Bonny een kans om in dialoog te gaan. “En dat op zich is een goede zaak. Het zal met kleine stapjes vooruitgaan, maar de stap van bisschop Bonny zal zeker op middellange termijn effect hebben. Hij heeft heel goed verwoord dat er binnen de Kerk bij veel mensen een grote openheid, bezorgdheid en liefde is voor de holebigemeenschap."