Gewapende mannen doden zeker 58 marktbezoekers in Niger

Wie het bloedbad heeft aangericht, is niet duidelijk, niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de regio van Tillabéry zijn al langer islamistische gewapende groepen actief die banden hebben met terreurgroepen Al Qaeda en IS, maar het is niet duidelijk of ze hier iets mee te maken hebben. Begin dit jaar vielen er nog meer dan 100 doden bij aanvallen op twee dorpen in de regio. Ook daarvan zijn de daders onbekend.

De regering van Niger heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.