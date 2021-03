Hannah liet zich “ontdopen”: “Het Vaticaan zegt duidelijk dat holebi’s niet welkom zijn”

“Ik speelde al lang met het idee, maar uiteindelijk is er toch een hele tijd overgegaan vooraleer ik het gedaan heb”, vertelt Hannah bij Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. "Hoe de Kerk denkt over vrouwen en holebi's, de rol van de vrouw, het standpunt over abortus, het misbruik in de Kerk, dat heeft voor mij allemaal meegespeeld."

"Het is uiteindelijk niet veel werk, het is een standaardbrief afdrukken, ondertekenen en op de post doen. Na een aantal weken kreeg ik een brief van het bisdom dat ze nota namen van mijn beslissing. Naast mijn naam in het doopregister staat nu: geschrapt.”