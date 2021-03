Nieuwe klap voor mensen met zonnepanelen: netkosten van voorbije winter worden dubbel aangerekend

Brecht Paruys moest even slikken. Hij heeft in zijn gloednieuwe huis zonnepanelen (met een digitale meter) en een warmtepomp en wilde becijferen hoeveel de eindafrekening van zijn terugdraaiende teller hem zou kosten. Hij kwam uit op een dikke 900 euro (we lieten het narekenen door experten en het bedrag klopt, red.). Dat is een onaangename verrassing, omdat zijn jaarlijkse elektriciteitsfactuur, met dank aan zijn zonnepanelen, in een "normaal jaar" beperkt had moeten blijven tot het betalen van het forfaitaire prosumententarief van "een paar honderd euro". "Dan voel je je in 't zak gezet."