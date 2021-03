Huisdokter schrijft open brief: “Door corona is dit niet meer de job waarvoor ik heb gekozen”

Tilleman beseft dat niemand deze extreme situatie kon voorzien. Maar de huisartsen voelen zich door de overheid in de steek gelaten. “De overheid heeft al heel wat gedaan voor ons, maar ze kunnen ons nog veel meer helpen bij de administratieve last. Er zijn heel veel taken die van ons kunnen weggenomen worden, zodat wij ons kunnen concentreren op de huisartsengeneeskunde. Die is heel boeiend en gevarieerd, maar de laatste maanden eigenlijk gereduceerd tot 1 onderwerp: corona", zegt Tilleman.



Ze eindigt de brief met de woorden: "Of moeten we terug naar 1964, de grote artsenstaking… Ik wil niemand op ideeën brengen."