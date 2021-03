In Ternat gebeurde de reconstructie van de moord op de 89-jarige Yvonne

De feiten speelden zich af in de nacht van 21 op 22 december 2019 in de woning aan de Keizerstraat in Ternat waar J. met zijn moeder woonde. Hij was onder invloed van drank toen hij 's avonds thuiskwam. Er onstond een hevige discussie en zelfs een gevecht tussen hem en zijn moeder. Toen J. merkte dat zijn moeder niet meer leefde, verwittigde hij de buren. Toen de hulpdiensten aankwamen was het meteen duidelijk dat ze om het leven was gekomen door slagen of stampen.