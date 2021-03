BELUISTER - Jongeren getuigen over opgroeien in armoede: "Ik voelde me schuldig dat mijn moeder met honger naar bed ging"

"Ik had graag een heel actieve jeugd gehad", vertelt Snow. "Maar elke keer wanneer mijn moeder vroeg of ik buitenschoolse activiteiten wilde doen, deed ik alsof ik liever op mijn eentje een boek las. Ik weet dat mijn moeder een manier zou hebben gevonden om het te regelen, maar ik wist dat het erbovenop kwam. Ik voelde mij schuldig over elke cent die ik uitgaf. Bij alles wat ik at, was het mijn schuld dat het opgegeten was. Het was mijn schuld dat mijn moeder met honger naar bed ging."

"Een van de zwaarste momenten was wanneer er bosklassen of andere schoolreisjes aankwamen", vertelt Yassin. "Mijn moeke betaalde dat dan en ik voelde me dan altijd slecht. Ik merkte dat we na zo'n schoolreis een maand alleen brood en kaas aten."

Beluister hieronder de getuigenis van Yassin (en lees verder onder de audio):