Kans op Sinksenfoor deze zomer wordt heel klein

Is het dan mogelijk om de Sinksenfoor op een andere locatie te zetten? "Enkel als er geen limiet staat op het aantal bezoekers", zegt foorkramer Jean-François Vlasselaerts. "Als ze weer zouden zeggen dat er maar 400 bezoekers mogen komen, is het voor ons de moeite niet. De Sinksenfoor heeft 180 attracties, dan zitten we met gemiddeld twee bezoekers per attractie. Dat is financieel niet haalbaar."

De Sinksenfoor uitstellen naar een andere periode is ook niet zomaar mogelijk want de foorkramers hebben een volle agenda en trekken in de zomer en de herfst telkens naar een andere stad.



Eind maart zal er normaal gezien opnieuw een overleg zijn over de Sinksenfoor.