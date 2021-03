Kortrijkse biljartclub zoekt onderdak: "Ruimte nodig van 350 vierkante meter"

Na 91 jaar wordt de zaal die de biljartclub nu huurt in deelgemeente Heule verkocht. "We staan bijna met ons hebben en houden op straat", zegt Bossaert. De club met 63 leden is nu op zoek naar een geschikte nieuwe locatie op Kortrijks grondgebied. "Dat is wel een vereiste. De link met Kortrijk willen we behouden en we willen ook geen leden verliezen door de stad te verlaten." Daarom doet de Koninklijke Biljartclub Gilde Hoger Op Kortrijk een warme oproep. "We zoeken mensen die ons uit de nood kunnen helpen met een geschikte locatie. De biljarttafels nemen natuurlijk wel veel plaats in, dus hebben we toch zo'n 350 vierkante meter nodig."

De biljartclub is te bereiken via de website www.degildehogerop.be.