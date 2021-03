40ste editie Kunstenfestival Watou voorgesteld: "Zo fijn dat het publiek het festival blijft steunen"

Het Kunstenfestival Watou ontstond in 1980 en werd toen nog de Poëziezomer Watou genoemd. Het was het troetelkind van dichter Gwij Mandelinck. Het evenement deed iets ongeziens en ongehoords in Vlaanderen: poëzie en beeldende kunst samenbrengen, in een plattelandsgemeente, in een parcours met vele bijzondere locaties. Mandelinck deed het tot 2008, daarna nam Jan Moeyaert de fakkel met succes over, maar het werd steeds moeilijker om de nodige fondsen bij elkaar te krijgen. 2019 werd zijn laatste editie. De liefhebbers vreesden dat dit het einde was, maar de stad Poperinge wou dit niet laten gebeuren en besloot voortaan zelf het festival te organiseren. Toen kwam corona en stelde het stadsbestuur wijselijk zijn eerste editie een jaartje uit.