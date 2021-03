Liftenbouwer en decorateur krijgen erfgoedprijs van de gemeente Elsene

Een speciale prijs gaat naar Paul Mariën, een ambachtelijke liftenbouwer. Toen hij 17 was, nam hij het liftenbedrijf van zijn overleden vader over. Al meer dan 62 jaar doet Paul het onderhoud van historische liften. Hij weet alles over de techniek van oude liftcabines met een houten of metalen hek. Maar die oude liften dreigen te verdwijnen omdat ze niet meer voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. Paul specialiseerde zich in het restaureren van die liften naar de normen van vandaag. Hij restaureerde een honderdtal historische liften in België, en een twintigtal in Elsene.