Lijstermolen staat na renovatie weer te pronken op de Rodeberg

Maar de molen stond sindsdien te verkommeren. Jarenlang waren er discussies rond het restauratiedossier. Tot de Vlaamse overheid in 2019 een subsidie van 368.000 euro toekende om de molen te restaureren. De burgemeester van Heuvelland, Wieland De Meyer (Gemeentebelangen), is erg opgelucht. “Hij staat op een prachtige, toeristische locatie. We hebben er veel geld ingestoken en hebben gelukkig ook subsidies gekregen. Maar de molen moet ook kunnen draaien om goed onderhouden te blijven. Als die molen niet draait dan gaat hij erop achteruit”, zegt hij.

De molen is nog niet volledig klaar. “De wieken zijn nog in renovatie. Die kunnen ongeveer in juni geplaatst worden. Tegen de zomer zou hij opnieuw moeten kunnen draaien. We hebben enkele mensen uit de gemeente geëngageerd om een opleiding te volgen tot molenaar of molenaarsgids, om die molen te doen leven op bepaalde dagen in het jaar”, besluit De Meyer.