LIVEBLOG - Opnames (+12%) en besmettingen (+26%) stijgen door, reissector eist duidelijkheid over zomer

De reissector zit al even met de handen in het haar en vraagt in een open brief naar een concreet exitplan. Meer bepaald: duidelijkheid of we deze zomer kunnen reizen. De sector vraagt dat onze politici in dialoog gaan met Europese collega's om één haalbaar beleid uit te tekenen.



"Anders wordt 2021 opnieuw een verloren jaar, met alle financiële en mentale gevolgen van dien. In de eerste plaats voor de meer dan 6.000 werknemers in de Belgische reissector en in een tweede fase voor de miljoenen Belgen die na een jaar coronastress snakken naar een deugddoende zomervakantie", klinkt het.