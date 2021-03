Meer besmettingen op school:  mondmaskers in vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs verplicht

Nu het aantal coronabesmettingen ook in de scholen blijkt te stijgen heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) enkele verstrengingen aangekondigd. Vanaf volgende week komt er een mondmaskerplicht in de twee laatste jaren van het lager onderwijs en de tweede graad van het secundair onderwijs wordt pas ná in plaats van vóór de paasvakantie weer op de schoolbanken verwacht.