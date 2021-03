Elf meldingen over bloedklonters na vaccinatie met AstraZeneca: "Relatief weinig, gezien het grote aantal vaccinaties"

Een meerderheid van de Europese landen is “uit voorzorg” tijdelijk gestopt met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Er wordt onderzocht of het vaccin een verhoogd risico geeft op bloedklonters. "Maar er is geen bewijs dat er een verband is", benadrukken experts bij ons. Daarom blijft België het vaccin gebruiken.

215.862 dosissen van het AstraZeneca-vaccin zijn tot nu toe toegediend in ons land. Elf patiënten die ingeënt zijn met dit vaccin kregen ook bloedstollingsproblemen. Dat is een klein aantal, volgens experten zelfs kleiner dan het aantal dat je kan verwachten in een niet-gevaccineerde bevolking.