Na 2 jaar nog altijd veel vrachtwagens in centrum: Baarle-Hertog en Baarle-Nassau willen nu verbod op zwaar verkeer

"Wij zijn maar een klein dorpje," zegt burgemeester Frans De Bont (FORUM+). "Soms volgen we wel eens stiekem een vrachtwagen en dan zien we die gewoon dwars door het dorp rijden, naar Turnhout, Breda of Tilburg. Dat is dus niet de bedoeling."

De gemeenten denken dat veel vrachtwagenchauffeurs hun gps nog niet geüpdatet hebben of dat ze uit gewoonte door het centrum blijven rijden. Nu willen ze doorgaand zwaar verkeer, boven 3,5 ton, verbieden in het centrum: "Wij zijn een toeristische gemeente, mensen ergeren zich aan die vrachtwagens in de winkelstraten."

Volgende maand wordt erover gestemd in de gemeenteraad. Als het verbod goedgekeurd wordt, worden over enkele maanden borden geplaatst. Zware vrachtwagens die niet in het centrum moeten zijn, kunnen dan een boete krijgen.