Nieuwe gemeentehuis van Beveren is bijna klaar, tegen 1 mei mogen deuren open: “48 miljoen euro in totaal”

Het nieuwe gemeentehuis van Beveren is bijna klaar. Het oude gemeentehuis was veel te klein geworden en daardoor zaten de diensten verspreid over verschillende gebouwen. Nu is er een nieuw, groot en modern gemeentehuis waar alle diensten samen zullen zitten. “Voor ons was vooral een moderne dienstverlening belangrijk”, vertelt burgemeester Marc Van De Vijver(CD&V).