Nieuwe plannen uitbreiding historisch stadhuis Halle voorgesteld: derde keer, goede keer? 

Vorig jaar nog kreeg een eerste voorontwerp nog heel wat kritiek omdat de aanbouw de hele achtergevel zou wegstoppen en veel te bombastisch was. Jaren geleden had architect Karel Breda al eens een plan op papier had gezet, maar ook dat moest opnieuw herwerkt worden nadat het lauw ontvangen werd.

Tijdens de commissie Stadsontwikkeling werden de aangepaste plannen voor de aanbouw aan het historisch stadhuis besproken. Die aanbouw is nodig voor een lift, want die is er niet in het historische stadhuis. “De lift maakt alle verdiepingen in het historisch stadhuis bereikbaar", zegt schepen van Patrimonium Pieter Busselot. "Daardoor kunnen grootouders bijvoorbeeld de trouw van hun kleinkinderen meebeleven vanop de eerste rij. In het voorontwerp is er ook een ruimte waar het trouwkoppel kan ontvangen worden voor ze naar de trouwzaal gaan en er wordt extra sanitair voorzien.