Onderwijscentrum Gent lanceert databank met info over diversiteit: “Dit moet leerkrachten extra ondersteunen”

Het Onderwijscentrum wil leerkrachten helpen om met de juiste instanties contact op te nemen als zich een probleem voordoet. “Als school vind je niet altijd meteen de juiste organisaties, maar door onze databanken kan dit nu veel sneller en eenvoudiger. Je vindt er welke organisatie rond welk thema werkt, met alle contactgegevens.”

Het onderzoek ging niet alleen over etnisch-culturele diversiteit, maar over diversiteit in de breedste zin van het woord. “Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar hoe leerkrachten omgaan met leerlingen in armoede. Een belangrijke conclusie is dat het vaak nog heel moeilijk is voor leerkrachten om met leerlingen om te gaan die een kwetsbare socio-economische achtergrond hebben”, geeft Delarue nog mee.