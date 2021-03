Ook in Oudenaarde opent binnenkort een TEJO-huis:"Ook hier hebben jongeren nood aan toegankelijke psychische hulp"

Naast Gent en Sint Niklaas opent binnenkort een derde TEJO huis in onze provincie. Bij TEJO kunnen jongeren tussen 10 en 20 jaar gratis en anoniem psychologische hulp krijgen. Ook in de Vlaamse Ardennen is de nood daartoe groot. Dat ondervindt ook Pieter Dewaele van de Lions Club in Oudenaarde: "Ik heb vier kinderen, van wie er twee in het middelbaar zitten, en ik hoor dat veel jongeren toch wel een een goede babbel of psychologische hulp nodig hebben. Daarom hebben we met de Lions Club in het begijnhof van Oudenaarde een huis gehuurd en ingericht voor TEJO. Momenteel zijn er al vijf professionele therapeuten die vrijwillig zullen meewerken, maar er zijn er nog welkom. Ze kunnen ook jongeren helpen die zonder afspraak eens binnenlopen als ze het even niet meer zien zitten. Ze kunnen er dan gratis een gesprek krijgen."