Oost-Vlaanderen meet waterpeil 1.650km waterlopen: "We kunnen dan  sneller handelen bij wateroverlast en droogte"

"Alleen als we veel informatie hebben over hoe hoog of laag een beek of rivier staat, kunnen we de juiste maatregelen nemen", zegt Marie-Paule. "Bij wateroverlast bijvoorbeeld kunnen we de overstromingsgebieden beter aansturen. Die gebieden houden overtollig water op, zodat er geen wateroverlast komt. Door de metingen kunnen we beslissen om een overstromingsgebied sneller te laten leeglopen of te laten vollopen. Zo kunnen we beter wateroverlast voorkomen. Als het heel droog is kunnen we dan weer waterbesparende maatregelen nemen. Als het bijvoorbeeld lang niet geregend heeft, kunnen we stuwtjes optrekken, die het water langer in de beek houden. Met al die gegevens kunnen we ook de gouverneur beter adviseren. Met de 30 meettoestelletjes die we al hadden, konden we afgelopen zomer aangeven waar een captatieverbod nodig was, en waar niet."

Alle data zullen meteen te vinden zijn op waterinfo.be. Daarop vind je alle watergegevens over alle waterlopen in heel Vlaanderen. Dat kan interessant zijn voor wie langs een beek of rivier woont.