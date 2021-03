Op- en afrittencomplex Dilbeek wordt heringericht: "Vlotter en veiliger verkeer, ook voor wandelaars en fietsers"

Aan de Ninoofsesteenweg in Dilbeek heb je momenteel zes op- en afritten die elkaar heel snel opvolgen, wat vaak leidt tot gevaarlijke situaties. "Het op- en afrittencomplex in Dilbeek is een zwart punt op vlak van verkeersveiligheid", zegt Struyf. "Daarom gaan we de op- en afritten langs beide kanten van de brug, verschuiven naar de noordkant van de brug. Daardoor zullen we ook een vrijliggend fietspad kunnen aanleggen, waardoor de zwakke weggebruiker compleet conflictvrij zal kunnen fietsen of wandelen. Wat de verkeersveiligheid daar zeer erg ten hoede zal komen."