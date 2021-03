Drie jongeren overvallen in stadspark Tienen: twee daders opgepakt

Dit voorval doet vragen rijzen over de veiligheid in het stadspark van Tienen: “Het stadspark wordt wel degelijk meermaals bezocht door het fietsteam van onze lokale politiezone”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “De stad heeft in haar meerjarenplan ook de installatie van camera’s voorzien. Momenteel onderzoeken we nog welke locaties en welk soort camera’s daarvoor in aanmerking komen. En we bekijken dat met de politiediensten, want niet iedereen mag zomaar camerabeelden bekijken. Maar deze kunnen perfect ook in het stadspark ingezet worden."