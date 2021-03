“99 dingen die je wel kan doen in coronatijd”: burgemeester en schepenen Haacht dagen gemeentepersoneel uit

Het doel van deze ludieke actie is het personeel een hart onder de riem te steken. “We willen de samenhorigheid tussen de collega’s verbeteren en mensen ideeën geven over wat je naast wandelen en fietsen nog kan doen in coronatijden”, zegt burgemeester Steven Swiggers (Open VLD). “De mensen zijn het thuiswerk beu en willen hun collega’s weer eens fysiek zien in plaats van via het scherm of de telefoon.”