KLAAR: Phishing is booming

Terwijl het aantal inbraken en diefstallen jaar na jaar daalt, boomt de cybercriminaliteit in België. Het Centrum voor Cybersecurity in België kreeg in 2020 bijna 3 miljoen meldingen van ‘phishing’ binnen, da’s een miljoen meer dan het jaar voordien. Bij phishing lokken oplichters je via een berichtje naar een website waar je gevoelige informatie over jezelf of over je bankgegevens moet achterlaten. Ze spelen hierbij handig in op de actualiteit. Valse phishingberichten over de verkoop van mondmaskers, aanbiedingen voor vaccins of de bedeling van postpakjes: de coronapandemie deed de digitale criminaliteit pieken. Journaliste Helen Goedgebeur onderzocht het fenomeen van ‘phishing’.