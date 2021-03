Geluidsstudie en studie over veiligheid op kartingcircuit Horensbergdam in Genk

Er wordt een nieuw provinciaal uitvoeringsplan opgemaakt voor de site Horensbergdam, aan de Europalaan in Genk. Daar worden enkele motorsporten uitgeoefend, zoals karting, motorcross en modelrace. Als zo een uitvoeringsplan wordt opgemaakt, is er altijd een milieueffectenrapport (MER) nodig. Gedeputeerde Inge Moors: "Daarom moeten alle aspecten onderzocht worden die mogelijke hinder kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld geluid. En die geluidsstudie loopt nu al."

De provincie wil ook bekijken hoe de site eventueel anders ingericht kan worden, om de veiligheid meer te garanderen. Gedeputeerde Inge Moors: "Als er activiteiten en evenementen zijn, zien we dat mensen zich vaak naast de drukke Europalaan parkeren, en dat is niet echt veilig. We willen nu bekijken welke maatregelen we kunnen nemen."