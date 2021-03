School in Zedelgem 10 dagen gesloten na corona-uitbraak, ook in Sint-Eloois-Vijve moet er een school dicht

"In totaal zijn er 19 besmettingen. Daarom hebben we vanmorgen de crisiscel bijeengeroepen", zegt burgemeester Vermeulen. "De school heeft de maatregelen steeds goed opgevolgd. Het is spijtig dat we de school tijdelijk moeten sluiten. We hopen dat we over 10 dagen weer samen kunnen zijn met de leerlingen en leerkrachten."

Er wordt gevraagd om de kinderen uit de school de komende dagen ook niet naar andere activiteiten te sturen. In tussentijd gaan de lessen online door. Er zitten zo'n 350 kinderen.