Inwoners Dilsen-Stokkem krijgen serre en 30 percelen grond: "Samenhorigheid tussen tuiniers is groot"

“In onze stad wonen heel wat gezinnen in een appartement of in een studio,” zegt schepen Ingrid Erlingen (Vooruit). “Er zijn ook gezinnen die in een serviceflat of assistentiewoning wonen. Deze mensen hebben soms enkel een klein terras als buitengebied. Vaak hebben ze in hun actieve loopbaan wel getuinierd en willen ze best nog wel een tuintje onderhouden. Met deze tuintjes kunnen bewoners ecologisch tuinieren, kennis en ervaringen uitwisselen en zelfs composteren." Voor zaden of plantjes moeten de tuiniers zelf zorgen. Voor een tuintje vraagt de stad een bijdrage van 10 euro. De percelen hebben verschillende afmetingen.