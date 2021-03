Werken sneltram langs A12 starten in 2023: "Op 35 minuten van  Willebroek naar Brussel-Noord" 

En dus kan er werk gemaakt worden van een sneltram tussen Willebroek en Brussel-Noord. Dat is goed nieuws, want langs de A12 is er niet meteen een alternatief voor de wagen en daar kan deze sneltram verandering in brengen. "In de Vlaamse Rand is weinig openbaar vervoer, toch zeker langs de as van de A12", zegt Marijn Struyf die instaat voor de grote infrastructuurwerken in Vlaanderen. "Dat is niet echt een alternatief als je vandaag via die zone van Willebroek met de trein naar Brussel-Noord moet. Dan moet je al over Mechelen of Dendermonde gaan."

De sneltram zal een hele verbetering zijn voor de pendelaars die vandaag met de wagen vaststaan op de A12 of in Brussel, meent Struyf. "Ze kunnen nu vlot met het openbaar vervoer op 35 minuten van Willebroek naar Brussel-Noord."