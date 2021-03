Zou jij je werk in 4 in plaats van 5 dagen kunnen klaarspelen? Spanje probeert het met een proefproject

"Ik denk dat we in de toekomst naar een aantal uren minder werken per week gaan, maar veel minder drastisch dan in het Spaanse experiment. Je moet daarin ook keuzes durven te maken. De afgelopen decennia vertaalde onze productiviteit zich in hogere lonen. We zouden in de toekomst kunnen kiezen om die productiviteit uit te betalen in tijd in plaats van extra loon."