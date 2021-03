Aurelie verandert naam naar Manon: "Ik stotter al heel mijn leven en kon mijn eigen naam niet uitspreken"

Hoe vaak gebeurt het nu, dat mensen hun naam laten veranderen? VRT NWS vroeg de cijfers op bij de administraties van een aantal steden: in Gent werden vorig jaar 231 aanvragen ingediend, in Antwerpen 230, in Brugge 69 en in Hasselt kregen ze er 53 binnen. Dat zijn er dus niet zoveel.

De redenen om van voornaam te veranderen lopen uiteen. De meeste mensen die van naam willen veranderen, doen dat omdat ze hun roepnaam willen gebruiken in plaats van de naam die op hun identiteitskaart staan, zegt Isabelle Heyndrickx, CD&V-schepen van burgerzaken in Gent. “Bijvoorbeeld vrouwen die officieel Maria heten, maar Mieke worden genoemd, of mannen die Eduard heten terwijl iedereen Eddy zegt.”

Een tweede, veelgehoorde reden: mensen die van geslacht veranderen en dan meteen ook van voornaam veranderen. Een derde reden, die minder vaak voorkomt: ouders die nog een een tweede of derde naam willen toevoegen aan de naam van hun kinderen.

Een reden opgeven om van voornaam te veranderen is overigens niet nodig. Al zijn er wel een aantal voorwaarden. Zo mag je geen andere persoon schaden, je mag geen belachelijke naam kiezen en ook geen shockerende of absurde naam kiezen.