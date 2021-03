"Most wanted"-koppel Lacote en Van Acker 30 en 24 jaar naar de cel, rechter: "Een spoor van menselijke vernieling"

De advocaten van de twee beschuldigden dachten daar helemaal anders over. Allebei pleitten ze vanmorgen dat de redelijke termijn overschreden was, door een moord uit 1996 nog in 2021 te behandelen. "Dat ligt echt niet alleen aan het feit dat ze in het buitenland zaten", pleitte Filip De Reuse, advocaat van Lacote. "Het onderzoek was eigenlijk klaar in februari 1997. Toen had men alle elementen die de jury heeft gebruikt om een veroordeling uit te spreken. Daarna heeft men 11 jaar reisbureau gespeeld voor de politie, door voor elke vage tip in het buitenland te gaan zoeken. Voor de waarheidsvinding is er niks meer bijgekomen na 1997."