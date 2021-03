Baudet of Trump? Zo kopieert de Nederlandse rechts-radicale politicus de Amerikaanse oud-president

VRT NWS-journalist Jeroen Reygaert, die momenteel in Nederland verslag uitbrengt van de verkiezingen, merkte er dat de achterban van Baudet nog een stap verder gaat. “Ik heb in Den Haag tussen zijn aanhangers gelopen, en zij nemen de retoriek van Trump gewoon over. ‘Ik praat niet met jou’, kreeg je daar te horen, dat we linkse media zouden zijn, of fake news. De collega’s van NOS werden dan weer voortdurend aangesproken en uitgefloten. Echt copy-paste van wat we de voorbije vier jaar in de VS gezien hebben.”