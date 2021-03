Dancefestival Tomorrowland verschuift naar laatste weekend van augustus en eerste van september

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) had de festivalsector immers beloofd om tegen half maart duidelijkheid te scheppen over wat mogelijk was. Daarna liet Jambon echter weten dat hij de beslissing liever nog even wilde uitstellen. "We willen een negatieve beslissing vermijden, daarom stellen we de beslissing uit", zei Jambon eind vorige week nog. Maar de festivalorganisatoren trekken intussen dus zelf hun conclusies.

Een testevent in de tweede helft van april moet ook nog bijkomende kennis opleveren over de verschillende soorten testen die ingezet zouden kunnen worden. Mogelijk kunnen kleinschaligere evenementen onder bepaalde voorwaarden wel nog georganiseerd worden. Rock Werchter beraadt zich de komende weken ook nog over een alternatief. Maar de laatste weekends van augustus en het eerste van september zijn -op dit moment- dus wel al ingepalmd.