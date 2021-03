Trouwfeest met 50 gasten stilgelegd in Geetbets: "Ging eerder om een hapje en een drankje met iets te veel volk"

In een reactie laat de uitbater weten dat het niet echt om een trouwfeest ging, maar dat er inderdaad meer mensen aanwezig waren dan dat er hem verteld werd. "Zo'n twee jaar geleden werd de feestzaal door een Luikse familie geboekt voor een trouwfeest", zegt de eigenaar van het kasteel. "Door de huidige situatie kon dat feest natuurlijk niet doorgaan. Maar de familie had mij wel gecontacteerd met de vraag of ze de vier hotelkamers wel nog konden gebruiken. En dat kan natuurlijk. Maar helaas, hebben ze iets meer mensen uitgenodigd dan ik had verwacht. Maar van een echt trouwfeest was absoluut geen sprake, het ging eerder om een hapje en een drankje. Ik wacht nu af welke boete ik zal krijgen."