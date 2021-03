Universiteit Antwerpen wil welzijn studenten verbeteren met coronaveilige groepsactiviteiten

Er zijn best wel wat activiteiten die studenten kunnen doen op coronaveilige wijze. "We zorgen dat ze groepjes van maximum 10 vormen", vertelt woordvoerder Peter De Meyer in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen. "Zo kunnen ze bijvoorbeeld gaan ploggen. Dat is is een Engels woord voor al lopende vuilnis verzamelen. Studenten leren mekaar zo al joggend kennen, ze werken aan hun conditie en ze helpen bovendien om de stad proper te houden."