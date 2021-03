4 West-Vlaamse scholen krijgen Europees STEM-schoollabel

De bedoeling van een STEM-school is dat de leerlingen die er afstuderen beter voorbereid zijn op hun job later. In West-Vlaanderen kregen 4 scholen het Europees label. Het gaat om het VTI in Torhout en Izegem, de Athenaschool in Heule en het RHIZO-college in Zwevegem.

"Ze maken nu deel uit van een Europees netwerk van scholen, wat extra kansen creëert, zegt Daan Terryn van het VTI in Izegem. "We krijgen bijvoorbeeld de kans om nog meer internationaal te werken. Zo kunnen we gemakkelijker in contact komen met scholen die bijvoorbeeld al wat verder staan dan onze school. Los daarvan kunnen wij hen onze sterktes aanleren. Het geeft ook nog eens een goede boost aan de samenwerking die we al hebben met de bedrijven uit de buurt."