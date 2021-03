VS-president Joe Biden noemt zijn Russische tegenhanger Poetin "een moordenaar", maar "we begrijpen elkaar"

"Dit is hysterie door onmacht", zegt Volodin. "Poetin is onze president en een aanval op hem is een aanval op ons land." Meer nog: Volodin vindt dat alle Russische burgers door deze uitspraken beledigd worden.

Dat Biden en de Russische leiders geen vrienden zijn, is al langer bekend. Onder president Barack Obama was Biden acht jaar lang vicepresident van de VS. Onder meer in de volksopstand die de pro-Russische leider Viktor Janoekovitsj in 2014 verdreef uit Oekraïne, de daarop volgende inmenging van Rusland in de bezetting van het Krimschiereiland en in de oorlog in het oosten van Oekraïne trok Biden duidelijk de kaart van Kiev.

Ex-president Donald Trump kon het veel beter vinden met Poetin, maar die periode is dus voorbij en nu blijkt dat de Russen wel degelijk gepoogd hebben om de verkiezing van Joe Biden te dwarsbomen, dan zal dat zeker de relaties de volgende jaren geen goed doen.