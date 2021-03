Eerste Warme William Luisterkamer geopend in school in Beveren: "Je kan zelf een kamer installeren om gesprekken te hebben"

Jongeren hebben het, zeker in deze tijden, niet gemakkelijk. Ze hebben meer stress dan gewoonlijk, voelen zich eenzaam, kampen met faalangst of worden gepest. Het Fonds GavoorGeluk is een Vlaamse organisatie die dergelijke problemen wil aanpakken. Met de Warme William-campagne focust het fonds zich op de mentale gezondheid van jongeren. Een "Warme William" is de naam die de campagne geeft aan hun symbool, een grote, blauwe beer die staat voor iemand die echt naar je luistert. Iedereen kan dus een Warme William zijn.

Vandaag gaat de allereerste Warme William Luisterkamer in de Sint-Maarten Bovenschool in Beveren open. De kamer is er voor jongeren die met elkaar willen praten en naar elkaar willen luisteren.