Wase brandweermannen gaan oefenen in speciale containertunnel: "Ideaal om moeilijke reddingen en branden na te bootsen"

De nieuwe oefentunnel die vandaag officieel open gaat, is gebouwd nadat er begin vorig jaar een zwaar verkeersongeval was gebeurd in de Beverentunnel. Bij dat ongeval waren 2 bussen, 1 vrachtwagen en 1 personenwagen betrokken. Er viel 1 dode en ook 5 zwaar- en 44 lichtgewonden. Het was niet de 1e keer dat er een ongeval gebeurde in de tunnel. Na een evaluatie bleek dat de hulpverlening goed was verlopen, maar dat er nood was om te kunnen blijven oefenen in een tunnel. Niet alle tunnels kunnen elke dag dicht om te gaan oefenen en dus is gezocht naar een creatieve oplossing.