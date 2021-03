Youtuber uit Menen maakt leerlingen uit Ieper belachelijk, scholengroep  schakelt politie in: "Dit kan écht niet"

De vlogger maakte ook al video's in Kortrijk en Menen. De scholengroep in Ieper heeft alvast de politie ingeschakeld. Die heeft meegewerkt aan de brief voor de ouders. In die brief staan tips om online pestgedrag te voorkomen. "Dien als ouder zeker klacht in als je kind slachtoffer is geworden van een vlogger", klinkt het bij de politiezone Arro Ieper. "Wij kunnen enkel iets doen als er aangifte wordt gedaan."