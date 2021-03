Zeven nieuwe bestuursleden bij Vlaams Audiovisueel Fonds: geen Jef Elbers, wel Siegfried Bracke

De voorbije dagen was er commotie ontstaan over de homofobe uitspraken van Jef Elbers, de kandidaat die Vlaams Belang oorspronkelijk had voorgesteld voor een zitje in de raad van bestuur van het VAF. Voormalig voorzitter Kenneth Taylor zei vorige week dat de Algemene Vergadering zou ingrijpen als Vlaams Belang de kandidatuur van Elbers niet introk. Uiteindelijk schoof Vlaams Belang dan toch niet Elbers naar voren als kandidaat, maar wel Dimitri Hoegaerts.

"Het VAF kijkt uit naar de constructieve samenwerking met het nieuwe bestuur om de vele uitdagingen waar het voor staat op te nemen, te beginnen met de nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2022-2025 en de relance van de audiovisuele en gamesector", klinkt het nog.