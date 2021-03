1 jaar lockdown: Manneke Pis krijgt beschermingspak van Covid Boys

De Covid Boys zijn trots dat het bekendste beeldje van Brussel vandaag een beschermingspak draagt. Hetzelfde waarmee zij de afgelopen maanden Brusselaars informeren over de coronamaatregelen. Eduard De Vos: “Wij zijn in de eerste plaats heel trotse Brusselaars. Daarom hebben we aan de burgemeester gevraagd of Manneke Pis geen beschermingspak zou mogen dragen net als wij de afgelopen vijf maanden hebben gedaan."

"We desinfecteren werkelijk alles. Inwoners, pendelaars, deurknoppen, paaltjes, noem maar op. Of we spreken mensen aan die hun mondmasker niet goed dragen. Op 48 standbeelden hebben we mondmaskers gehangen. Daarnaast werken we samen met de politie en pakken we mensen aan die geloven in complottheorieën. Die proberen we op andere gedachten te brengen. En als we horen van lockdownparties melden we dat ook.”