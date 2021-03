Belgische ouders zijn uitgeput: 1 op de 12 lijdt aan een "ouderlijke burn-out"

Onderzoekers onderzochten ouderlijke burn-out in 42 landen bij meer dan 17.000 ouders aan de hand van vragenlijsten. Daarbij werd geteld welke burn-out symptomen zoals o.a. uitputting en irritatie minstens wekelijks ervaren werden door ouders. Opvallend daarbij was dat Westerse landen met een sterk individualistisch cultuur veel gevoeliger zijn aan een ouderlijke burn-out. Het Afrikaanse gezegde, "er is een dorp nodig om een kind op te voeden", klopt dus wel, want in landen met een meer collectivistische cultuur, komt de ouderlijke burn-out veel minder voor.



Bart Soenens: "Het idee daarachter is dat in individualistische landen opvoeden een meer persoonlijke taak is voor ouders en als het dan minder goed gaat op dat gebied, dan wordt dat misschien gemakkelijker als een persoonlijk falen ervaren."