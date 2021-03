23-jarige Sander Ambroos lanceert eerste game ‘Sizeable’ met zijn studio

Sizeable is een puzzelspel, waarbij je voorwerpen op je scherm moet vergroten en verkleinen om de puzzel te kunnen oplossen. “Het is heel intuïtief en door de mooie werelden die we hebben gecreëerd ook heel aangenaam om rustig te spelen, als tijdverdrijf voor iedereen,” zegt Sander Ambroos in het middagprogramma van Radio 2 Limburg. “Er komen zoveel games uit, dus het is belangrijk om er uit te springen met hoe mooi je spel eruitziet en hoe tof het is om het te spelen.”