4 ton cocaïne onderschept in Rotterdam: container kwam uit haven van Antwerpen

De Nederlandse douane heeft woensdag in de haven van Rotterdam 4.000 kilo cocaïne onderschept. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Nederland. De drugs zaten in een container die uit Ecuador kwam en die dinsdag in de haven van Antwerpen was aangekomen. Dat de douane goed wist welke container ze moesten controleren, is mogelijk te danken aan Operatie Sky. Daarbij werden duizenden berichten van drugssmokkelaars gelezen.