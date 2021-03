“Lange leve Bertha”, oudste inwoner van Vlaams-Brabant wordt 110

Maandag 22 maart is het de verjaardag van Bertha Noé, ze wordt dan 110 jaar. Bertha is daarmee de vierde oudste inwoner van heel het land. “Het is erg uitzonderlijk want Bertha woont nog in haar ouderlijke huis in Bierbeek”, zegt burgemeester van Bierbeek Johan Vanhulst (CD&V). “Ze woont daar samen met haar zoon en schoondochter die al jarenlang heel goed voor haar zorgen.”