Antwerps parket krijgt bevoegdheid voor alle drugsonderzoeken in het hele Antwerpse havengebied, waaronder de Waaslandhaven

Het Antwerps parket wordt bevoegd voor alle drugsonderzoeken in het hele Antwerpse havengebied, de Waaslandhaven inbegrepen. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aangekondigd in het parlement. Tot nu toe werden alle onderzoeken in de Waaslandhaven gevoerd door het parket van Oost-Vlaanderen en alle andere door de magistraten in Antwerpen. Maar die bevoegdheidsverdeling werkte vaak vertragend.